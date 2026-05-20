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Performance graphique et sonore à la Guinguette d’Anzême Guinguette Anzême

Performance graphique et sonore à la Guinguette d’Anzême Guinguette Anzême

Performance graphique et sonore à la Guinguette d’Anzême Guinguette Anzême vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Guinguette

Adresse : 2 place de l'église

Ville : 23000 Anzême

Département : Creuse

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Anzême

Performance graphique et sonore à la Guinguette d’Anzême

Guinguette 2 place de l’église Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Performance graphique et sonore par les Objets perdus   .

Guinguette 2 place de l’église Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   asso.lagrappe@gmail.com

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English :

L’événement Performance graphique et sonore à la Guinguette d’Anzême Anzême a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret

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