Performance La femme antique expliquée aux gens | Pop Women Festival

La Maison Commune du Chemin Vert, Reims

5 mars 2026, 19h30

Après avoir fait sensation avec La Femme préhistorique expliquée aux gens, Françoise Jimenez, alias Martine Blancbaye, conférencière du dimanche, passionnée d’humanité et de tricot, revient au festival pour le deuxième épisode de son épopée hilaro-philosophique La Femme antique expliquée aux gens.

Cette fois, Martine remonte à la Grèce et à Rome. Entre deux gâteaux et trois théories fumeuses, elle se penche sur la naissance du patriarcat à coups de citations d’Aristote, de réflexions improbables et de crochetage intensif. Platon, Hippocrate, Aristote tous passent sur le grill. Et sous les airs naïfs de Martine, c’est une question vertigineuse qui se tisse comment, depuis l’Antiquité, la parole masculine a-t-elle façonné nos représentations du corps féminin ? Pourquoi l’histoire a-t-elle si peu gardé la trace des femmes ?

Entre rire franc et lucidité cruelle, Martine explore la genèse de la misogynie, les fantasmes antiques du corps “imparfait” et la persistance de ces idées jusque dans la médecine d’aujourd’hui. Ses armes un humour décapant, une humanité immense et un décor rose bonbon crocheté main, aussi kitsch que radical. Car oui, chez Martine, la laine et la philosophie font très bon ménage. Dans cette fausse conférence qui dérape joyeusement, tout devient matière à réflexion la toge antique se transforme en granny square, la cuisine devient agora, et le rire, une manière de résister.

Sous la douceur de la dentelle et des mots, La Femme antique expliquée aux gens dit la force politique de celles qu’on n’a pas écoutées, la beauté de celles qu’on a effacées, et la puissance de celles qui, comme Martine, décident d’en parler. Un spectacle drôle, tendre et nécessaire, qui nous rappelle qu’avant de réécrire l’Histoire, il faut déjà oser la raconter autrement.

jeudi 5 mars à 19h30

la maison commune du chemin vert

• tout public • .

