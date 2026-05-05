Performance « Meddahates – Echoes & Traces » de Leila Moon Vendredi 12 juin, 19h00 FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève)

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Cette performance s’appuie sur le projet « Deep Dive into Meddahates » de Leila Moon, qui explore la tradition presque oubliée des meddahates, une pratique musicale menée par des femmes en Algérie, mêlant chant et narration orale.

Aujourd’hui menacée de disparition faute d’interprètes pour la faire vivre, Leila mène un travail de terrain approfondi (entretiens, enregistrements) et documente l’importance sociale et historique des meddahates, en mettant en lumière leur rôle dans les récits communautaires, la résistance et l’expression féminine. Porté par une volonté urgente d’archiver et de transmettre ce patrimoine aux jeunes générations, le projet relie passé et présent tout en valorisant les riches traditions orales qui façonnent l’identité algérienne.

Leila Moon est une DJ, productrice et coach reconnue à l’international. Résidente de la radio basée à Bethléem, Radio Alhara, Leila propose des émissions mensuelles explorant divers genres, en lien avec son humeur. Son héritage nord-africain imprègne profondément son travail et enrichit ses performances. Au-delà des platines, Leila participe à des productions théâtrales et à des installations artistiques. Engagée comme coach, elle anime des ateliers en Suisse et en Algérie, soutenant des artistes émergent·e·x·s, notamment des femmes, personnes trans et non binaires, dans le développement de leur pratique musicale et l’affirmation de leur identité artistique.

FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève +41 22 418 45 30 http://www.fmac-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/administration-municipale/fonds-art-contemporain-ville-genevefmac/

Cette performance audiovisuelle de Leila Moon explore la tradition presque oubliée des meddahates, une pratique musicale menée par des femmes en Algérie.

Khashayar Javanmardi