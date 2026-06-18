Performance Space Oroscopo Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Performance Space Oroscopo Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Performance Space Oroscopo
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Space Oroscopo est une performance hybride à la croisée de la poésie, de la musique et de la lecture publique.
Artiste issue des scènes alternatives, Fapeyla écrit, peint et compose. Les Space Oroscopo sont nés sous forme de faux horoscopes diffusés sur les réseaux sociaux avant de devenir tour à tour recueil, chansons puis lectures musicales.
Entre humour, poésie, jeux de langage et associations inattendues, cette performance invite le public dans un univers singulier où les mots se répondent, se détournent et se transforment. Un voyage littéraire et sonore à découvrir en live.
Cette année est celle du cheval. Il y est dit l’air de rien est l’attitude adéquate /adéquate est le mot / a des couettes est l’image . .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Performance Space Oroscopo Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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