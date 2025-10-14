Performeureuse – Hortense Belhôte Glob Théâtre Bordeaux

Performeureuse – Hortense Belhôte Mardi 10 mars 2026, 20h00 Glob Théâtre Gironde

Tarifs : plein 18€ – réduit 12€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 8€ – infidèle 14€ – infidèle réduit 11€

• Tarif Carte Jeune Bordeaux Métropole : accessible directement auprès de la billetterie du lieu d’accueil du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:00:00+01:00

[ PLURIDISCIPLINAIRE ]

Hortense Belhôte

Au gré de ses savoureuses conférences spectaculaires, croisant savoirs et confessions intimes, théorie et ludisme, l’ex-prof Hortense Belhôte est passée maîtresse du détournement de l’histoire de l’art par son œil féministe, queer et décolonial. Avec Performeureuses, l’autrice et comédienne revisite l’histoire de la performance en danse en l’inscrivant dans une histoire mondiale des corps en mouvement. Dotée d’un vidéoprojecteur, de sa verve pétrie d’humour et son aisance scénique, elle dévoile les figures et pans effacés de ce genre, les raccorde aux grands noms, et tisse le tout de bribes personnelles. Inédit, ce « cours » conçoit une joyeuse mémoire sérieuse de la performance, balayant les clichés institutionnels et patriarcaux.

– – – – – – – – – – – –

conception Hortense Belhôte / collaboration artistique Marcela Santander Corvalán / Production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore & Mathilde Lalanne

– – – – – – – – – – – –

mar. 10 mars – 20h / 60 min – à partir de 15 ans

lieu : GLOB THÉÂTRE, Bordeaux

– – – – – – – – – – – –

en coorganisation avec le Glob Théâtre dans le cadre du festival Cultivons notre matrimoine !

en partenariat avec le WOW festival

©Fernanda Tafner