Perles et Pepites, Balades Sonores Insolites, Commune de Saint-Macaire, Saint-Macaire

Informations pratiques

Perles et Pepites, Balades Sonores Insolites 18 – 20 septembre Commune de Saint-Macaire Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Perles et pépites

Un pas, une pierre, un trésor à Saint-Macaire

Saint-Macaire regorge de témoignages sonores. Au fil de votre promenade, des QR codes vous invitent à révéler ces joyaux macariens et à découvrir un véritable trésor audio.

La cité médiévale dévoile ainsi son patrimoine bâti, naturel, historique et surtout humain, sous un angle inédit.

Commune de Saint-Macaire 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine Terrain de grass track en bord de Garonne.

PERLES et PEPITES

©Dominiquescaravetti