Perles et Pepites, Balades Sonores Insolites, Commune de Saint-Macaire, Saint-Macaire
vendredi 18 septembre 2026 · Commune de Saint-Macaire · Saint-Macaire
Informations pratiques
Perles et Pepites, Balades Sonores Insolites 18 – 20 septembre Commune de Saint-Macaire Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Perles et pépites
Un pas, une pierre, un trésor à Saint-Macaire
Saint-Macaire regorge de témoignages sonores. Au fil de votre promenade, des QR codes vous invitent à révéler ces joyaux macariens et à découvrir un véritable trésor audio.
La cité médiévale dévoile ainsi son patrimoine bâti, naturel, historique et surtout humain, sous un angle inédit.
Commune de Saint-Macaire 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine Terrain de grass track en bord de Garonne.
PERLES et PEPITES
©Dominiquescaravetti
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