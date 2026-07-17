Informations pratiques

Vireux-Molhain

Permaculture et Champignonnière

Vireux-Molhain Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

La première visite à 10h45 et la seconde à 14h00 (vous exprimerez votre choix lors de votre inscription).Ces sites agricoles sont dédiés à une culture de produits locaux dans le respect de la biodiversité. Le développement durable en action !… .Le nombre de personnes par visite est limité à 15. Ne tardez pas à vous inscrire !… www.amisparcardennes.org GRATUIT. Matériel Chaussures fermées / randonnée.Vêtements adaptés.Age tous public.Difficulté aucune.Lieu de rendez-vous précisé par courriel lors de l’inscription.Intervenants:- Animateurs du LEDA

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Vireux-Molhain 08320 Ardennes Grand Est

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English :

The first tour is at 10:45 a.m. and the second at 2:00 p.m. (please indicate your preference when you register). These farms are dedicated to growing local produce while respecting biodiversity. Sustainable development in action!… The number of participants per tour is limited to 15. Don’t wait to sign up!… FREE www.amisparcardennes.org. Equipment: Closed-toe shoes / hiking shoes. Appropriate clothing. Age: All ages.Difficulty: none. The exact meeting location will be provided by email upon registration. Facilitators: LEDA guides

L’événement Permaculture et Champignonnière Vireux-Molhain a été mis à jour le 2026-07-17 par Ardennes Tourisme