Permanence Architecte des Bâtiments de France Hauts de Bienne
vendredi 18 septembre 2026 · Hauts de Bienne
Informations pratiques
Hauts de Bienne
Permanence Architecte des Bâtiments de France
À domicile Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-11-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-18 2027-01-15 2027-02-19 2027-03-19 2027-04-16
Architectes des Bâtiments de France répond aux questions des propriétaires. Gratuit. .
À domicile Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 15 44
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English : Permanence Architecte des Bâtiments de France
L’événement Permanence Architecte des Bâtiments de France Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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