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AGENDA · Hauts de Bienne

Permanence Architecte des Bâtiments de France Hauts de Bienne

vendredi 18 septembre 2026 · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
À domicile
Ville
39400 Hauts de Bienne
Département
Jura
Tarif

Hauts de Bienne

Permanence Architecte des Bâtiments de France

À domicile Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-11-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-18 2027-01-15 2027-02-19 2027-03-19 2027-04-16

Architectes des Bâtiments de France répond aux questions des propriétaires. Gratuit.   .

À domicile Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 15 44 

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English : Permanence Architecte des Bâtiments de France

L’événement Permanence Architecte des Bâtiments de France Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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