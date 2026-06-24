Permanence de 4MAINS Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Permanence de 4MAINS Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 8 août 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Permanence de 4MAINS
Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez rencontrer les artistes à l’origine de l’exposition Murs de mémoire à la Maison du Patrimoine Sourdin pour échanger sur leur travail et leur poser vos questions ! .
Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr
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English : Permanence de 4MAINS
L’événement Permanence de 4MAINS Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Villedieu-les-Poêles
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