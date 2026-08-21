Permanence de collectage autour du projet Papegaut, Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Lagirafe · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Permanence de collectage autour du projet Papegaut Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Lagirafe Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Charline Yao, de la société Tout à Dire et le service Patrimoine de Montfort, vous proposent de partager vos souvenirs, anecdotes et regards sur ce monument de la ville. Dans le cadre de sa rénovation, un projet de mémoire sonore a été lancé.
Habitants, commerçants, usagers : vous y avez travaillé ? Elle vous rappelle quelque chose ? Vos souvenirs, vos anecdotes et vos regards nous intéressent !
Venez les partager lors d’un enregistrement audio de quelques minutes.
Médiathèque Lagirafe 1 place du Tribunal, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.montfort-sur-meu.bzh/se-divertir/mediatheque-lagirafe/
Venez partager vos souvenirs, anecdotes et regards sur ce monument de la ville.
© Alexandre Lamoureux
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