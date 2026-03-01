Permanence écrivain public Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Besoin d’aide ?

Une permanence d’écrivain public a régulièrement lieu à la Maison de la Vie associative et citoyenne du 7ème arrondissement.

Aide pour :

– Courriers et dossiers administratifs

– Démarches et demandes en ligne

Exemples : logement (dont DALO), retraite, ASPA, CAF, MDPH, santé, carte transport, recours gracieux, courriers aux organismes et particuliers, etc…

Mais aussi, des courriers personnels … de raison, de cœur ?

SERVICE GRATUIT

Relais administratif solidaire – on vous accompagne dans vos démarches.

Le mercredi 18 mars 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Envoyez-nous un mail pour vous inscrire à : maison.asso.07@paris.fr

Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



