Permanence écrivain public Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mercredi 18 mars 2026.
Besoin d’aide ?
Une permanence d’écrivain public a régulièrement lieu à la Maison de la Vie associative et citoyenne du 7ème arrondissement.
Aide pour :
– Courriers et dossiers administratifs
– Démarches et demandes en ligne
Exemples : logement (dont DALO), retraite, ASPA, CAF, MDPH, santé, carte transport, recours gracieux, courriers aux organismes et particuliers, etc…
Mais aussi, des courriers personnels … de raison, de cœur ?
SERVICE GRATUIT
Relais administratif solidaire – on vous accompagne dans vos démarches.
Le mercredi 18 mars 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Envoyez-nous un mail pour vous inscrire à : maison.asso.07@paris.fr
Public adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
