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Permanence jardin Médiathèque Luce Courville Nantes

mercredi 5 août 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Permanence jardin Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-05 15:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-FullReconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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