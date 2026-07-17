AGENDA · Nantes99vues
Permanence jardin Médiathèque Luce Courville Nantes
mercredi 5 août 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-05 15:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-FullReconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Julia Kerninon : La Dernière des Wilberforce – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 17 juillet 2026
- Anime ton quartier Bellevue, Square Lucien Aubert, Nantes 17 juillet 2026
- , Salle festive Nantes Nord, Nantes 17 juillet 2026
- La Diseuse, Square des Rossignols,, Nantes 17 juillet 2026
- Pause poétique au jardin des rossignols, Square des Rossignols, Nantes 17 juillet 2026