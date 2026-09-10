AGENDA · Nantes99vues
Permanence jardin Médiathèque Luce Courville Nantes
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 15:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-FullReconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026
- Tonus Crazy Jungle – Intégration des BTS, Warehouse, Nantes 11 septembre 2026