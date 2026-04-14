Permanence numérique, APF France handicap – Délégation, Nantes

Permanence numérique 27 avril – 22 juin, les lundis APF France handicap – Délégation Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T14:30:00+02:00 – 2026-04-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-22T14:30:00+02:00 – 2026-06-22T16:30:00+02:00

Vous avez besoin d’aide informatique ponctuelle ?

Démarches en ligne, aide sur smartphone, dépannage…

APF France handicap accueille les personnes en situation de handicap sur rendez-vous et gratuitement pendant les permanences numériques.

APF France handicap – Délégation 31 boulevard Albert Einstein, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 80 68 00 »}, {« type »: « email », « value »: « dd.44@apf.asso.fr »}]

APF France handicap vous accueille sur rendez-vous pour vous accompagner dans vos démarches informatiques. numérique informatique