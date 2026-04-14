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Permanence numérique, APF France handicap – Délégation, Nantes

Permanence numérique, APF France handicap – Délégation, Nantes

Permanence numérique, APF France handicap – Délégation, Nantes lundi 27 avril 2026.

Lieu : APF France handicap - Délégation

Adresse : 31 boulevard Albert Einstein, 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Permanence numérique 27 avril – 22 juin, les lundis APF France handicap – Délégation Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T14:30:00+02:00 – 2026-04-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-22T14:30:00+02:00 – 2026-06-22T16:30:00+02:00

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