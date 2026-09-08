Permanences Élue de Quartier, Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte, Rennes
jeudi 10 septembre 2026 · Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte · Rennes
Informations pratiques
Permanences Élue de Quartier 10 septembre – 17 décembre, certains jeudis Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T16:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-12-17T16:00:00+01:00 – 2026-12-17T17:30:00+01:00
Venez rencontrer Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte durant plusieurs permanences :
JEUDI 10 SEPTEMBRE
de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE
6 rue du Cardinal Paul Gouyon
JEUDI 22 OCTOBRE
de 16h-17h30 à MJC LA PAILLETTE
2 rue du Pré de Bris – (salle Uranie du Lavoir)
JEUDI 26 NOVEMBRE
de 16h-17h30 au CERCLE PAUL BERT NORD-OUEST
30 rue Charles Géniaux
JEUDI 17 DECEMBRE
de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE
6 rue du Cardinal Paul Gouyon
Les permanences seront visibles sur le site de chacune des structures, sur le site de https://metropole.rennes.fr, et la veille dans le journal Ouest-France.
Prise de rendez-vous de préférence en contactant le secrétariat : 02.23.62.13.82.
Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte mail françois mitterrand rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.23.62.13.82 »}] [{« link »: « https://metropole.rennes.fr »}]
Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte permanences élue
Ville de Rennes
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