Permanences Élue de Quartier, Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte, Rennes

Informations pratiques

Permanences Élue de Quartier 10 septembre – 17 décembre, certains jeudis Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T16:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00

Fin : 2026-12-17T16:00:00+01:00 – 2026-12-17T17:30:00+01:00

Venez rencontrer Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte durant plusieurs permanences :

JEUDI 10 SEPTEMBRE

de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE

6 rue du Cardinal Paul Gouyon

JEUDI 22 OCTOBRE

de 16h-17h30 à MJC LA PAILLETTE

2 rue du Pré de Bris – (salle Uranie du Lavoir)

JEUDI 26 NOVEMBRE

de 16h-17h30 au CERCLE PAUL BERT NORD-OUEST

30 rue Charles Géniaux

JEUDI 17 DECEMBRE

de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE

6 rue du Cardinal Paul Gouyon

Les permanences seront visibles sur le site de chacune des structures, sur le site de https://metropole.rennes.fr, et la veille dans le journal Ouest-France.

Prise de rendez-vous de préférence en contactant le secrétariat : 02.23.62.13.82.

Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte mail françois mitterrand rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.23.62.13.82 »}] [{« link »: « https://metropole.rennes.fr »}]

Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte permanences élue

Ville de Rennes