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Permanences Élue de Quartier, Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte, Rennes

jeudi 10 septembre 2026 · Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte · Rennes

Permanences Élue de Quartier, Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte
Adresse
mail françois mitterrand rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Permanences Élue de Quartier 10 septembre – 17 décembre, certains jeudis Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T16:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-12-17T16:00:00+01:00 – 2026-12-17T17:30:00+01:00

Venez rencontrer Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte durant plusieurs permanences :

JEUDI 10 SEPTEMBRE
de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE
6 rue du Cardinal Paul Gouyon

JEUDI 22 OCTOBRE
de 16h-17h30 à MJC LA PAILLETTE
2 rue du Pré de Bris – (salle Uranie du Lavoir)

JEUDI 26 NOVEMBRE
de 16h-17h30 au CERCLE PAUL BERT NORD-OUEST
30 rue Charles Géniaux

JEUDI 17 DECEMBRE
de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE
6 rue du Cardinal Paul Gouyon

Les permanences seront visibles sur le site de chacune des structures, sur le site de https://metropole.rennes.fr, et la veille dans le journal Ouest-France.

Prise de rendez-vous de préférence en contactant le secrétariat : 02.23.62.13.82.

Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte mail françois mitterrand rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.23.62.13.82 »}] [{« link »: « https://metropole.rennes.fr »}]
Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte permanences élue

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