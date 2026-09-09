Permanences ornitho au bord du Rhône, Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre, Condrieu

Informations pratiques

Permanences ornitho au bord du Rhône 19 et 20 septembre Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre Rhône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir, lors des permanences ornithos tenues par des bénévoles de l’Île du Beurre et de la LPO, les nombreux oiseaux présents le long du Rhône.

Martine, Lydie, Denis, Bryce et Daniel expliquent aux promeneurs curieux les oiseaux posés sur la réserve (Île du Beurre et Île de la Chèvre) et plaine de Gerbey : la colonie de hérons cendrés, la colonie de Milans noirs, en leur faisant observer par exemple dans leur longue-vue un beau balbuzard pêcheur, une hutte à castor, un martin-pêcheur etc.

Du matériel sur place peut être prêté, mais vous pouvez venir avec vos propres optiques si vous avez.

Point de rendez-vous :RDV sur la ViaRhôna le long du Rhône (accès : depuis le parking Ile du Beurre, suivre la direction de l’Ile du Beurre, passer sous la voie ferrée et continuer tout droit en direction de la Viarhôna le long du Rhône, (ne pas prendre la passerelle à gauche qui va à la Maison d’Accueil de l’Ile du Beurre). Continuer sur 30 mètres après la passerelle.

Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre Parc naturel régional du Pilat, 1 route de Lyon, 69420 Tupin-et-Semons Condrieu 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 56 62 62 http://www.iledubeurre.org/site/ https://www.facebook.com/Centre-dobservation-de-la-nature-de-lIle-du-Beurre-440400292771563/ Espace naturel protégé avec maison d’accueil. Parking à proximté. Gare SNCF à 3 km.

Venez découvrir, lors des permanences ornithos tenues par des bénévoles de l’Île du Beurre et de la LPO, les nombreux oiseaux présents le long du Rhône.

© Martine Desmolles