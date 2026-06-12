Permis de couteaux Route de Pléneuf Erquy

Erquy

Permis de couteaux

Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Un atelier pour apprendre à manipuler un couteau et prendre de l’assurance et confiance en soi

Dure 1h15. De 7 à 10 ans, sans adultes. Limité à 5 enfants .

Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Permis de couteaux Erquy a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps