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Permis de couteaux Route de Pléneuf Erquy

Permis de couteaux Route de Pléneuf Erquy mardi 4 août 2026.

Lieu : Route de Pléneuf

Adresse : Au pied du Viaduc de Caroual

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif :

Erquy

Permis de couteaux

Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Un atelier pour apprendre à manipuler un couteau et prendre de l’assurance et confiance en soi
Dure 1h15. De 7 à 10 ans, sans adultes. Limité à 5 enfants   .

Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

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English :

L’événement Permis de couteaux Erquy a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps

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