Persée, un voyage mythologique, Château du bas bleu, Quesnoy-le-Montant

Persée, un voyage mythologique Samedi 6 juin, 20h00 Château du bas bleu Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:30:00+02:00

Spectacle organisé par l’association La vie de chateau à Quesnoy-le-montant.

Château du bas bleu rue du chateau, 80132 quesnoy-le-montant Quesnoy-le-Montant 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-vie-de-chateau-association-de-sauvegarde-du-chateau-de-quesnoy-le-montant-et-de-ses-jardins »}]

Un spectacle autour de la mythologie grecque par le conteur Thomas Dupont. Résonances