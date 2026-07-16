Persistance : un atelier sur l’impression d’archives et l’impression photographique, Shutterspace Studios, Quezon City

Informations pratiques

Persistance : un atelier sur l’impression d’archives et l’impression photographique Samedi 20 mars 2027, 10h00 Shutterspace Studios Eastern Manila District

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T03:00:00+01:00 – 2027-03-20T05:00:00+01:00

Fin : 2027-03-20T03:00:00+01:00 – 2027-03-20T05:00:00+01:00

Un atelier d’impression d’archives présentant aux participants les processus et les matériaux impliqués dans la production de tirages photographiques durables pour l’exposition, la collection et la préservation. L’atelier explore les approches archivistiques de l’impression, la sélection du papier, la gestion des couleurs, la manipulation et le stockage.

Shutterspace Studios 175 Citigold Plaza Katipunan Avenue 1109 Quezon City 1109 Project 4 Eastern Manila District

Bicentenaire de la photographie – 2026-2027

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