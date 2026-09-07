Pestacle pour Pitchoon pour les 0-3 ans, Médiathèque municipale Paul Eluard, Renage

Informations pratiques

Pestacle pour Pitchoon pour les 0-3 ans Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque municipale Paul Eluard Isère

Séance pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un seul adulte. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Une immersion magique à la découverte des timbres, d’instruments bizarres, de lutherie sauvage, de chants des quatre coins du monde, de comptines bruitées et de musique live.

Ecoute, manipulation, partage et rencontre avec Floryan Videlier.

Sur inscription. Séance pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un seul adulte. Nombre de places limité.

Médiathèque municipale Paul Eluard 750 rue de la République 38140 Renage Renage 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476062973 https://www.la-fee-verte.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476062973 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.renage@cc-bievre-est.fr »}]

Biblis en folie 2026

©FloryanVidelier