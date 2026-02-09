Pétanque au Plateau d’Hymes Auzits

Pétanque au Plateau d’Hymes

Plateau d’Hymes Auzits Aveyron

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-10

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

A 20h30 sur la place du village du Plateau d’Hymes.

Plateau d’Hymes Auzits 12390 Aveyron Occitanie +33 6 74 96 54 69 cindy.decoulon@gmail.com

At 8.30pm on the village square at Plateau d’Hymes.

