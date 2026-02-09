Vide-grenier Auzits
Vide-grenier Auzits dimanche 31 mai 2026.
Vide-grenier
Plateau d’Hymes Auzits Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
A partir de 8h sur la place du Plateau d’Hymes. Organisé par le CAPHY.
.
Plateau d’Hymes Auzits 12390 Aveyron Occitanie +33 6 74 96 54 69 cindy.decoulon@gmail.com
English :
From 8 a.m. on the Plateau d’Hymes square. Organized by CAPHY.
L’événement Vide-grenier Auzits a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)