Vide-grenier

Plateau d’Hymes Auzits Aveyron

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

2026-05-31

A partir de 8h sur la place du Plateau d’Hymes. Organisé par le CAPHY.

Plateau d’Hymes Auzits 12390 Aveyron Occitanie +33 6 74 96 54 69 cindy.decoulon@gmail.com

English :

From 8 a.m. on the Plateau d’Hymes square. Organized by CAPHY.

L’événement Vide-grenier Auzits a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)