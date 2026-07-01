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AGENDA · Beaulon

Pétanque Beaulon

samedi 18 juillet 2026 · Beaulon

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
03230 Beaulon
Département
Allier
Tarif

Beaulon

Pétanque

Beaulon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Concours pétanque organisé par la pétanque Beaulonnaise
  .

Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 47 30 53  petanque.labeaulonnaise@hotmail.fr

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English :

Pétanque tournament organized by the Beaulonnaise Pétanque Club

L’événement Pétanque Beaulon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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