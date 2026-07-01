Informations pratiques

Beaulon

Pétanque

Beaulon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concours pétanque organisé par la pétanque Beaulonnaise

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Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 47 30 53 petanque.labeaulonnaise@hotmail.fr

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English :

Pétanque tournament organized by the Beaulonnaise Pétanque Club

L’événement Pétanque Beaulon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire