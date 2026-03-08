Pétanque championnat coupe de France

Arboretum Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Chamberet VS Le cochonnet Bortois, championnat coupe de France à partir de 14h à l’Arboretum. .

Arboretum Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 43 83 45 jpc.19@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pétanque championnat coupe de France Chamberet a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze