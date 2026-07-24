Informations pratiques

Argenton

Pétanque en famille

Salle des fêtes Argenton Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Concours de pétanque en famille

Doublettes deux adultes

Triplette deux adultes + 1 enfant (a partir de 5 ans)

Après le concours apéro offert aux participants

Auberge espagnole

Nombreux lots pour les gagnants

Buvette toute la journée

Concours de pétanque en famille

Doublettes deux adultes

Triplette deux adultes + 1 enfant (a partir de 5 ans)

Après le concours apéro offert aux participants

Auberge espagnole

Nombreux lots pour les gagnants

Buvette toute la journée .

Salle des fêtes Argenton 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com

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English : Pétanque en famille

Family Pétanque Tournament

Doubles: two adults

Triples: two adults + 1 child (ages 5 and up)

After the tournament, complimentary drinks for participants

Potluck

Numerous prizes for the winners

Refreshments available all day

L’événement Pétanque en famille Argenton a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne