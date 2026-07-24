Pétanque en famille Argenton
samedi 1 août 2026 · Argenton
Informations pratiques
Argenton
Pétanque en famille
Salle des fêtes Argenton Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 21:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Concours de pétanque en famille
Doublettes deux adultes
Triplette deux adultes + 1 enfant (a partir de 5 ans)
Après le concours apéro offert aux participants
Auberge espagnole
Nombreux lots pour les gagnants
Buvette toute la journée
Concours de pétanque en famille
Doublettes deux adultes
Triplette deux adultes + 1 enfant (a partir de 5 ans)
Après le concours apéro offert aux participants
Auberge espagnole
Nombreux lots pour les gagnants
Buvette toute la journée .
Salle des fêtes Argenton 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
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English : Pétanque en famille
Family Pétanque Tournament
Doubles: two adults
Triples: two adults + 1 child (ages 5 and up)
After the tournament, complimentary drinks for participants
Potluck
Numerous prizes for the winners
Refreshments available all day
L’événement Pétanque en famille Argenton a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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