Pétanque et soirée concert Le Caribou Volant Au Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
samedi 12 septembre 2026 · Au Saint-Hilaire · Saint-Hilaire-Fontaine
Informations pratiques
Saint-Hilaire-Fontaine
Pétanque et soirée concert Le Caribou Volant
Au Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Pétanque et soirée concert Caribou Volant.
Au restaurant le Saint-Hilaire, 16 route de Genève.
Après-midi pétanque à partir de 14h, concert Caribou volant et repas à 20h.
Réservation conseillée pour le dîner au 03 58 01 52 51. .
Au Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51
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English : Pétanque et soirée concert Le Caribou Volant
L’événement Pétanque et soirée concert Le Caribou Volant Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Rives du Morvan