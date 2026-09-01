Pétanque et soirée concert Le Caribou Volant Au Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine

Informations pratiques

Saint-Hilaire-Fontaine

Pétanque et soirée concert Le Caribou Volant

Au Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Pétanque et soirée concert Caribou Volant.

Au restaurant le Saint-Hilaire, 16 route de Genève.

Après-midi pétanque à partir de 14h, concert Caribou volant et repas à 20h.

Réservation conseillée pour le dîner au 03 58 01 52 51. .

Au Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51

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English : Pétanque et soirée concert Le Caribou Volant

L’événement Pétanque et soirée concert Le Caribou Volant Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Rives du Morvan