Pétanque puis soirée concert La Menace Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine

Informations pratiques

Saint-Hilaire-Fontaine

Pétanque puis soirée concert La Menace

Le Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Au restaurant le Saint-Hilaire, 16 route de Genève. Après-midi pétanque à partir de 14h, concert La Menace et soirée barbecue à 20h. Réservation conseillée pour le dîner au 03 58 01 52 51 .

Le Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51

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English : Pétanque puis soirée concert La Menace

L’événement Pétanque puis soirée concert La Menace Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Rives du Morvan