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AGENDA · Saint-Hilaire-Fontaine

Pétanque puis soirée concert La Menace Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine

samedi 8 août 2026 · Le Saint-Hilaire · Saint-Hilaire-Fontaine

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le Saint-Hilaire
Adresse
16 route de Genève
Ville
58300 Saint-Hilaire-Fontaine
Département
Nièvre
Tarif

Saint-Hilaire-Fontaine

Pétanque puis soirée concert La Menace

Le Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Au restaurant le Saint-Hilaire, 16 route de Genève. Après-midi pétanque à partir de 14h, concert La Menace et soirée barbecue à 20h. Réservation conseillée pour le dîner au 03 58 01 52 51   .

Le Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51 

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English : Pétanque puis soirée concert La Menace

L’événement Pétanque puis soirée concert La Menace Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Rives du Morvan

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