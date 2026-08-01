Pétanque puis soirée concert La Menace Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
samedi 8 août 2026 · Le Saint-Hilaire · Saint-Hilaire-Fontaine
Informations pratiques
Saint-Hilaire-Fontaine
Pétanque puis soirée concert La Menace
Le Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Au restaurant le Saint-Hilaire, 16 route de Genève. Après-midi pétanque à partir de 14h, concert La Menace et soirée barbecue à 20h. Réservation conseillée pour le dîner au 03 58 01 52 51 .
Le Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51
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English : Pétanque puis soirée concert La Menace
L’événement Pétanque puis soirée concert La Menace Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Rives du Morvan