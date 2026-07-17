Petit 1 de la compagnie L’atelier des songes, Médiathèque Jean Ferrat, La Hague

Informations pratiques

Petit 1 de la compagnie L’atelier des songes Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Jean Ferrat Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Dans le cadre du festival de contes Histoires(s) d’en découdre organisé par la bibliothèque départementale de la Manche.

Petit 1 questionne l’origine de la vie. Qu’y a-t-il au début ? Il y a l’eau, le vent, la mer, il y a un bloc de terre et il y a Petit 1. Tout peut alors commencer : soi, puis l’autre, et l’histoire que l’on raconte ensemble. D’un bloc d’argile apparaissent des formes, elles se modèlent et prennent vie sous le regard créateur du spectateur. À travers la danse, le jeu, théâtral et marionnettique, on parcourt quelques grandes étapes de la vie et les sensations qui l’accompagnent.

Durée : 35 min

Âge : 3 ans +

Médiathèque Jean Ferrat 130 rue de la libération 50460 La Hague La Hague 50460 Manche Normandie 0233011170 http://transat.manche.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 01 11 70 »}]

Biblis en folie 2026

©Conception et impression : Département de la Manche – © Zanzim – Mai 2026