Petit dej’ et marche exploratoire : “Bien vieillir à l’est de l’Île de Nantes” CSC Beaulieu Nantes
Petit dej’ et marche exploratoire : “Bien vieillir à l’est de l’Île de Nantes” CSC Beaulieu Nantes mercredi 17 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 09:30 – 11:30
Gratuit : oui Gratuit et sans réservation Senior, Personne en situation de handicap
La Perm’ : imaginez et construisez l’avenir de l’île de NantesLa Perm’, c’est l’atelier de travail ouvert du projet urbain de l’île de Nantes. Située à la pointe sud-ouest, la Perm’ est bien plus qu’un bureau : c’est un espace de co-construction dédié à l’évolution du territoire. Habitants, actifs, usagers de l’île de Nantes, et plus largement de la métropole, peuvent y échanger sur le projet de transformation de l’île et exprimer leurs besoins et leurs idées. ???? En savoir plus sur La Perm’ Mardi 17 juin, rendez-vous à 9h30 au Centre socio-culturel Beaulieu, au 4 rue Marc Vaubourgoin pour un petit déjeuner suivi d’une balade exploratoire avec l’ORPAN à l’est de l’Île. Si besoin, il est possible de réserver un vélo avec un chauffeur pour une balade plus apaisée. Contactez-nous au plus vite pour que nous puissions effectuer cette réservation.
CSC Beaulieu Nantes 44021
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