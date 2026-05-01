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Petit-déjeuner APE Nauviale Nauviale

Petit-déjeuner APE Nauviale Nauviale

Petit-déjeuner APE Nauviale Nauviale dimanche 31 mai 2026.

Adresse : salle des fêtes de Nauviale

Ville : 12330 Nauviale

Département : Aveyron

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 17 Tarif de base plein tarif Petit-déjeuner salé

Nauviale

Petit-déjeuner APE Nauviale

salle des fêtes de Nauviale Nauviale Aveyron

Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Petit-déjeuner salé

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Petit-déjeuner organisé par l’APE des 3 Rougiers
Sur place ou à emporter
Salé Assiette de charcuterie Ris d’agneau ou Tripous Pommes sautés Fromages et fouace Vin et café compris
ou Sucré Viennoiseries, tartines, jus de fruits et boisson chaude 17  .

salle des fêtes de Nauviale Nauviale 12330 Aveyron Occitanie +33 6 30 00 00 96 

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English :

Breakfast organized by APE des 3 Rougiers

L’événement Petit-déjeuner APE Nauviale Nauviale a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)