Nauviale

Petit-déjeuner APE Nauviale

salle des fêtes de Nauviale Nauviale Aveyron

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Petit-déjeuner salé

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Petit-déjeuner organisé par l’APE des 3 Rougiers

Sur place ou à emporter

Salé Assiette de charcuterie Ris d’agneau ou Tripous Pommes sautés Fromages et fouace Vin et café compris

ou Sucré Viennoiseries, tartines, jus de fruits et boisson chaude 17 .

salle des fêtes de Nauviale Nauviale 12330 Aveyron Occitanie +33 6 30 00 00 96

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English :

Breakfast organized by APE des 3 Rougiers

L’événement Petit-déjeuner APE Nauviale Nauviale a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)