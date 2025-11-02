Randorallye de Nauviale

Nauviale Aveyron

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-17

2026-05-16

34ème édition de la Randorallye VTT ! Plusieurs circuits de randonnées VTT gastronomiques mais aussi… course nature et randonnée pédestre gastronomique, trail, rando pédestre…

Ravitaillement avec des produits locaux tous les 5 km environ et animation musicale sur plusieurs stands.

Programme en confirmation.

Samedi 16 mai 2025:

Randonnées VTT gastronomiques

07 h 30 Accueil Inscriptions

09 h 00: Départ Randonnée VTT L’Audacieuse Tout Elec 43 km (dénivelé + 1050 m)

09 h 15: Départ Randoraid VTT Entre Causse et Vallon- 65 km (dénivelé + 1700 m)

09 h 30: Départ Randonnée VTT L’Audacieuse- 43km (dénivelé + 1050 m)

09 h 45: Départ Randonnée VTT Au Plaisir du Palais- 25 km (dénivelé + 620 m)

09 h 45: Départ Randonnée VTT La Priméra- 14 km (dénivelé + 200 m)

14 h 30: Départ Randonnée VTT La Rando découverte- 9 km (dénivelé + 81m)

Dimanche 17 mai 2025

Nauvial’Trail, rando pédestre gastronomique et marche nordique

8 h 00: Accueil et inscriptions

9 h 30: Départ Trail 16 km (dénivelé + 525 m)

10 h 00: Départ Trail 11 km (dénivelé + 383 m)

10 h 15: Départ Marche Nordique (dénivelé + 383m)

10 h 15: Départ Rando Pédestre Gastronomique 11 km (dénivelé + 383 m)

canauviale@gmail.com Tél. 05 65 69 81 04 07 78 34 06 52

Nouveau

Nouveauté: Randonnée spéciale VTT électrique. Possibilité de vous inscrire sur les autres circuits avec un VAE.

Tous nouveaux parcours avec tronçons jamais pratiqués avant cette 34 ème édition. .

Nauviale 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 81 04

English :

34th edition of the Randorallye VTT! Several circuits for gourmet mountain biking, but also… nature runs and gourmet hiking, trails, hiking…

German :

34. Ausgabe der Randorallye VTT! Mehrere Strecken für gastronomische Mountainbike-Touren, aber auch… Naturlauf und gastronomische Wanderungen, Trail, Wanderungen…

Italiano :

34° raduno di mountain bike! Diversi percorsi gastronomici per mountain bike, oltre a… gare naturalistiche e gastronomiche, sentieri, escursioni…

Espanol :

¡34º Rally BTT! Una serie de rutas gastronómicas en bicicleta de montaña, así como… carreras por la naturaleza y paseos gastronómicos, senderos, excursiones…

