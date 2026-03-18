Petit déjeuner artistique, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
samedi 1 août 2026 · Espace culturel Laaps'Art · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Petit déjeuner artistique, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-01 11:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Atelier aquarelle en plein air avec Cécile Van Espen. Rendez vous à la micro-folie, pinceau en main et les pieds dans l’herbe, venez capturer la lumière du matin à la manière des
impressionnistes. Petit-déjeuner partagé sur place. Pensez à apporter votre chaise de camping ou un tabouret. Dès 8 ans accompagnée. Sur réservation, places limitées. .
Espace culturel Laaps’Art 2 chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Petit déjeuner artistique, à la Micro-Folie
L’événement Petit déjeuner artistique, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Montardon (Pyrénées-Atlantiques)
- Conte sur les papillons et coloriages végétaux, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 8 juillet 2026
- Visite du musée, atelier Croche ‘thé et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon 8 juillet 2026
- Les grenouilles et la mare, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 8 juillet 2026
- Ateliers enfants, à la Micro-Folie Micro-Folie Montardon 10 juillet 2026
- Animation à la Cueillette de L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 10 juillet 2026