Mini-stage Modelage, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Mini-stage Modelage, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon vendredi 31 juillet 2026.
Montardon
Mini-stage Modelage, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Cet été, prenez le temps de créer. Une demi journée pour découvrir une technique artistique, expérimenter, essayer, recommencer et repartir avec sa création.
Chaque mini-stage est consacré à un projet différent, inspiré par l’univers de la mer et des
voyages.
Un peu d’argile, vos mains, et les outils de potier seront à votre disposition pour modeler un petit bol. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Mini-stage Modelage, à la Micro-Folie
L’événement Mini-stage Modelage, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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