Petit déjeuner au lever du soleil à Heidwiller Heidwiller
vendredi 21 août 2026 · Heidwiller
Informations pratiques
Heidwiller
Petit déjeuner au lever du soleil à Heidwiller
8 rue du Château Heidwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 06:30:00
fin : 2026-08-21 09:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Balade au lever du soleil, suivie d’un petit déjeuner gourmand. Inscription obligatoire
Commencez la journée par l’essentiel la lumière et la gourmandise. Après une courte balade, installez-vous pour assister au lever de soleil. Un petit-déjeuner gourmand vous attend pour célébrer cette nouvelle journée.
Inscription obligatoire. 20 places.
Rendez-vous devant la mairie de Heidwiller. .
8 rue du Château Heidwiller 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
A sunrise walk, followed by a gourmet breakfast. Registration required
L’événement Petit déjeuner au lever du soleil à Heidwiller Heidwiller a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau
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