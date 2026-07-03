Informations pratiques

Heidwiller

Petit déjeuner au lever du soleil à Heidwiller

8 rue du Château Heidwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 06:30:00

fin : 2026-08-21 09:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Balade au lever du soleil, suivie d’un petit déjeuner gourmand. Inscription obligatoire

Commencez la journée par l’essentiel la lumière et la gourmandise. Après une courte balade, installez-vous pour assister au lever de soleil. Un petit-déjeuner gourmand vous attend pour célébrer cette nouvelle journée.

Inscription obligatoire. 20 places.

Rendez-vous devant la mairie de Heidwiller. .

8 rue du Château Heidwiller 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

A sunrise walk, followed by a gourmet breakfast. Registration required

L’événement Petit déjeuner au lever du soleil à Heidwiller Heidwiller a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau