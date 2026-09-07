Petit-déjeuner de rentrée, Bibliothèque Associative Les Mille Feuilles, Les Bréviaires

Informations pratiques

Petit-déjeuner de rentrée Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Associative Les Mille Feuilles Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Les bénévoles de la bibliothèque vous invitent à partager un moment convivial autour d’un petit-déjeuner. La bibliothèque sera décorée pour l’occasion aux couleurs d’Octobre Rose.

Bibliothèque Associative Les Mille Feuilles 8 Route du Matz 78610 Les Bréviaires Les Bréviaires 78610 Yvelines Île-de-France 0687709572 https://aslb.jimdofree.com/

Biblis en folie 2026

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