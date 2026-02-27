Petit déjeuner musical – Les festivals Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
Petit déjeuner musical – Les festivals Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 16 mai 2026.
Ils
constituent accessoirement le thème idéal pour un petit déjeuner
musical parfaitement éclectique, susceptible par exemple de séduire un amateur d’art lyrique avec de la musique de chanvre.
Le café et le quatre-quarts sont deux autres passions mondiales, auxquelles ce samedi matin il vous sera loisible de vous adonner.
Entrée libre
On en trouve partout dans le monde, ils célèbrent toutes les musiques et attirent un public de plus en plus nombreux : les festivals traduisent excellemment l’amour universel que nous portons à la musique.
Le samedi 16 mai 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Tout public.
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
