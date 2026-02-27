Petit déjeuner musical – Les festivals Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Ils

constituent accessoirement le thème idéal pour un petit déjeuner

musical parfaitement éclectique, susceptible par exemple de séduire un amateur d’art lyrique avec de la musique de chanvre.

Le café et le quatre-quarts sont deux autres passions mondiales, auxquelles ce samedi matin il vous sera loisible de vous adonner.

Entrée libre

On en trouve partout dans le monde, ils célèbrent toutes les musiques et attirent un public de plus en plus nombreux : les festivals traduisent excellemment l’amour universel que nous portons à la musique.

Le samedi 16 mai 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T13:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville et trouvez le meilleur itinéraire

