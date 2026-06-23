PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Sahorre
PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Sahorre jeudi 13 août 2026.
Sahorre
PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA
Sahorre Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Les frères Poznichov (duo accordéon / clarinette aux accents de l’Est)
Animation Rotjà Vallée Etoilée (stand de la FRNC)
.
Sahorre 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 12 53 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Poznichov Brothers (an accordion/clarinet duo with Eastern European influences)
Rotjé Vallée Étoilée event (FRNC booth)
L’événement PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Sahorre a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Sahorre (Pyrénées-Orientales)
- FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Sahorre 31 juillet 2026
- ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Sahorre 13 août 2026