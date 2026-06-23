UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Sahorre

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Sahorre

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Sahorre jeudi 13 août 2026.

Ville
66360 Sahorre
Département
Pyrénées-Orientales
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Sahorre

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA

Sahorre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Les frères Poznichov (duo accordéon / clarinette aux accents de l’Est)
Animation Rotjà Vallée Etoilée (stand de la FRNC)
  .

Sahorre 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 12 53 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Poznichov Brothers (an accordion/clarinet duo with Eastern European influences)
Rotjé Vallée Étoilée event (FRNC booth)

L’événement PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Sahorre a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Sahorre (Pyrénées-Orientales)