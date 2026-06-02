ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Sahorre
ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Sahorre jeudi 13 août 2026.
Sahorre
ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE
Sahorre Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:30:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
16h30 à 17h30 Exposition Il était une fois la nuit et déambulation avec Carol Reboul, photographe. RDV salle des fêtes.
17h à 20h Stands Monde de la nuit au marché gourmand de la Rotjà, ateliers, maquillages.
20h30 à 23h Spectacle avec la crieuse publique, Sous les étoiles, la voix de la
nuit . RDV à la Casa Bauxells, 25 route de Py à Sahorre.
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Sahorre 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 00 75
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English :
4:30 pm to 5:30 pm Il était une fois la nuit exhibition and walk with photographer Carol Reboul. RDV salle des fêtes.
5 p.m. to 8 p.m. World of Night stalls at the Rotjà gourmet market, workshops, face painting.
8:30 pm to 11 pm Show with the public crier, Sous les étoiles, la voix de la
la nuit . RDV at Casa Bauxells, 25 route de Py, Sahorre.
L’événement ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Sahorre a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO
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