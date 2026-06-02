Sahorre

ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE

Sahorre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:30:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

16h30 à 17h30 Exposition Il était une fois la nuit et déambulation avec Carol Reboul, photographe. RDV salle des fêtes.

17h à 20h Stands Monde de la nuit au marché gourmand de la Rotjà, ateliers, maquillages.

20h30 à 23h Spectacle avec la crieuse publique, Sous les étoiles, la voix de la

nuit . RDV à la Casa Bauxells, 25 route de Py à Sahorre.

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Sahorre 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 00 75

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English :

4:30 pm to 5:30 pm Il était une fois la nuit exhibition and walk with photographer Carol Reboul. RDV salle des fêtes.

5 p.m. to 8 p.m. World of Night stalls at the Rotjà gourmet market, workshops, face painting.

8:30 pm to 11 pm Show with the public crier, Sous les étoiles, la voix de la

la nuit . RDV at Casa Bauxells, 25 route de Py, Sahorre.

L’événement ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Sahorre a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO