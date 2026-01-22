FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE

Sahorre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-31

Venez passer un séjour dans la nature, assister à des concerts de musique baroque, classique, musique du monde, jazz traditionnel, des concerts-lectures, du cinéma en plein air.

.

Sahorre 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a stay in nature, attend concerts of baroque and classical music, world music, traditional jazz, readings and open-air cinema.

L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Sahorre a été mis à jour le 2026-01-20 par OTI CONFLENT CANIGO