FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Sahorre
FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Sahorre vendredi 31 juillet 2026.
FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE
Sahorre Pyrénées-Orientales
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-09
2026-07-31
Venez passer un séjour dans la nature, assister à des concerts de musique baroque, classique, musique du monde, jazz traditionnel, des concerts-lectures, du cinéma en plein air.
Sahorre 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19
English :
Come and enjoy a stay in nature, attend concerts of baroque and classical music, world music, traditional jazz, readings and open-air cinema.
