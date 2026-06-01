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TORREFOCS Sahorre

TORREFOCS Sahorre

TORREFOCS Sahorre mardi 23 juin 2026.

Adresse : Impasse de la Tour de Goa

Ville : 66360 Sahorre

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Sahorre

TORREFOCS

Impasse de la Tour de Goa Sahorre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 22:00:00
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22

Le 22 juin à 22h00, ne manquez pas TORREFOCS (Tour de feu), un événement spectaculaire où le réseau des Tours et Châteaux du Royaume de Majorque s’illumine. Ce magnifique éclairage accompagne les grimpeurs régénérateurs de la flamme durant leur ascension du Canigó.
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Impasse de la Tour de Goa Sahorre 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02 

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English :

On June 22 at 10:00 pm, don’t miss TORREFOCS (Tower of Fire), a spectacular event in which the network of Towers and Castles of the Kingdom of Mallorca lights up. This magnificent lighting accompanies the flame’s regenerative climbers as they ascend Canigó.

L’événement TORREFOCS Sahorre a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI CONFLENT CANIGO

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