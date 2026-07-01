Informations pratiques

Sahorre

RANDO ACCOMPAGNEE BOUCLE PASTORALE ET MINIERE DE FALGUEROSA

Sahorre Pyrénées-Orientales

Tarif : 22 – 22 – 22

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25 18:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Une balade ombragée dans la Vallée de la Rotjà, à la découverte de son passé minier et de son activité pastorale, offrant de beaux points de vue sur le Canigó, les mines d’Escaro, la Vallée du Cady et la Vallée de la Rotjà.

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Sahorre 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 33 22 44

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English :

A shaded walk through the Rotj%E0 Valley, where you can explore its mining heritage and pastoral traditions, with beautiful views of Mount Canigó, the Escaro mines, the Cady Valley, and the Rotjé Valley.

L’événement RANDO ACCOMPAGNEE BOUCLE PASTORALE ET MINIERE DE FALGUEROSA Sahorre a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO