PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Sahorre
PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Sahorre jeudi 23 juillet 2026.
Sahorre
PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA
Sahorre Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Elgun Stone (blues, folk)
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Sahorre 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 12 53 89
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English :
Elgun Stone (blues, folk)
L’événement PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Sahorre a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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