Petit marché du samedi matin Charquemont
samedi 12 septembre 2026 · Charquemont
Informations pratiques
Charquemont
Petit marché du samedi matin
Place du Lion d’Or Charquemont Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le comité des fêtes de Charquemont est heureux de vous inviter à son tout premier marché. Venez découvrir le savoir-faire de nos artisans, producteurs et créateurs dans une ambiance festive et conviviale Avec la participation des Zépluchés . .
Place du Lion d’Or Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 45 57 12 cdfcharquemont@gmail.com
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English : Petit marché du samedi matin
L’événement Petit marché du samedi matin Charquemont a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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