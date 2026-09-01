Informations pratiques

Charquemont

Petit marché du samedi matin

Place du Lion d’Or Charquemont Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le comité des fêtes de Charquemont est heureux de vous inviter à son tout premier marché. Venez découvrir le savoir-faire de nos artisans, producteurs et créateurs dans une ambiance festive et conviviale Avec la participation des Zépluchés . .

Place du Lion d’Or Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 45 57 12 cdfcharquemont@gmail.com

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English : Petit marché du samedi matin

L’événement Petit marché du samedi matin Charquemont a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER