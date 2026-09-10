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Petite Curieuse Médiathèque Lisa Bresner Nantes

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Petite Curieuse Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 16:00 – 17:00
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99 

Petite Curieuse aime les maisons des autres. Elle s’y glisse, même sans y être invitée et c’est un peu comme voyager. Petite Curieuse est un clin d’œil malicieux à Boucle d’Or, pour parler du désir de voir derrière les portes closes. Un jeu d’enfant sur la transgression et la curiosité.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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