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Petite Curieuse Médiathèque Lisa Bresner Nantes
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99
Petite Curieuse aime les maisons des autres. Elle s’y glisse, même sans y être invitée et c’est un peu comme voyager. Petite Curieuse est un clin d’œil malicieux à Boucle d’Or, pour parler du désir de voir derrière les portes closes. Un jeu d’enfant sur la transgression et la curiosité.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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