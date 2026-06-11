Artenay

Petite enfance Mes premiers pas au musée

6 Rue du Paradis Artenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-01

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-01

Pendant la période estivale, le musée ouvre ses portes aux tout-petits chaque jeudi matin !

En juillet et en août, le musée sera exceptionnellement ouvert de 9h30 à 11h30, tous les jeudis matin, pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs accompagnateurs.

À leur rythme et selon leur envie, les enfants pourront s’arrêter dans la salle commedia dell’arte pour essayer des accessoires de scène en compagnie d’Arlequin, s’asseoir dans la salle des marionnettes pour lire un livre ou manipuler des marottes, ou encore utiliser des objets de bruitages sur la scène et faire des puzzles parmi les costumes. .

6 Rue du Paradis Artenay 45410 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 80 09 73 musee@ville-artenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the summer, the museum opens its doors to toddlers every Thursday morning!

L’événement Petite enfance Mes premiers pas au musée Artenay a été mis à jour le 2026-06-11 par ADRT45