Petite marche patrimoniale Eglise St-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 14:30 –

Gratuit : oui Gratuit. Places limitées. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior

Venez découvrir quelques lieux historiques de la commune (Église, fontaine Saint-Rachoux, Piéta) en marchant ! Rendez-vous à 14h30, place de l’Église. Dans le cadre de la Semaine bleue.

Eglise St-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860



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