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Petite marche patrimoniale Eglise St-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu

mardi 6 octobre 2026 · Eglise St-Aignan de Grand Lieu · Saint-Aignan de Grand Lieu

Petite marche patrimoniale Eglise St-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Eglise St-Aignan de Grand Lieu
Adresse
Rue des Frères Rousseau
Ville
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Places limitées. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu : 02 40 26 44 44 - social@sagl.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 14:30 –
Gratuit : oui Gratuit. Places limitées. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior 

Venez découvrir quelques lieux historiques de la commune (Église, fontaine Saint-Rachoux, Piéta) en marchant ! Rendez-vous à 14h30, place de l’Église. Dans le cadre de la Semaine bleue.

Eglise St-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860


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