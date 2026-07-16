Petites bêtes, grands dégâts, Musée de la Haute Auvergne, Saint-Flour

Informations pratiques

Petites bêtes, grands dégâts Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée de la Haute Auvergne Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite consacrée aux nuisibles et à leur impact sur les collections muséales. Découvrez les insectes et micro-organismes qui menacent le patrimoine culturel afin de mieux comprendre les enjeux de la préservation des œuvres.

Musée de la Haute Auvergne 1 Place d’Armes, 15100 Saint-Flour, France Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471602232 https://www.saint-flour.net/sortir/musee-de-la-haute-auvergne Créé en 1317, l’évêché s’installe dans le château de Brezons (XIe siècle) dont il reste les murs de l’actuelle salle capitulaire (voûte refaite en 1376). Le reste du bâtiment est remplacé au XVIIe siècle par un nouveau palais épiscopal, construit par l’architecte Jean Le Noir, dont la cour fut fermée au XVIIIe siècle par un portail monumental de style néoclassique. A l’intérieur, quelques éléments de décor subsistent (l’escalier tournant à quatre noyaux, la balustrade en pierre, quelques boiseries). La chapelle de l’évêque possède un plafond peint du XIXe siècle, inspiré de la Renaissance italienne, intégrant des paysages et des personnages locaux. Parking accessible en fauteuil roulant Toilettes accessibles en fauteuil roulant

Journées européennes du patrimoine

©Musées de Saint-Flour