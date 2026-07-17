Petites bêtes, grands pouvoirs !, Parc du Grand Blottereau, Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Petites bêtes, grands pouvoirs ! Mercredi 16 septembre, 14h30 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
Le temps d’un après-midi, découvrez les petits animaux qui s’activent sous nos pieds. Jouez, observez et apprenez à connaître quelques espèces communes, parfois discrètes mais essentielles. Le sol est plein de vie et pour observer ses habitants, il faudra ouvrir grand vos yeux. Un moment ludique pour petits et grands !
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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.
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