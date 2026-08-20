Petites oreilles, grandes histoires, Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet, Montfort
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet · Montfort
Informations pratiques
Petites oreilles, grandes histoires Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet Isère
Enfants 4-7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00
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Public 4-7 ans.
Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet 92 avenue de la résistance 38920 Crolles Montfort 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.28.38.07.70 https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/crolles Lieu de vie, d’information, de formation, de culture et de loisirs
Biblis en folie 2026
Canva
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