Petites oreilles, grandes histoires, Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet, Montfort

Informations pratiques

Petites oreilles, grandes histoires Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet Isère

Enfants 4-7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00

Évadez-vous au coeur de belles histoires et illustrations grâce à notre sélection d’albums jeunesse lue à voix haute.

Public 4-7 ans.

Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet 92 avenue de la résistance 38920 Crolles Montfort 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.28.38.07.70 https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/crolles Lieu de vie, d’information, de formation, de culture et de loisirs

Biblis en folie 2026

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