Petites oreilles : lectures sur le patrimoine, Espace culturel la pléiade, Commentry

Informations pratiques

Petites oreilles : lectures sur le patrimoine Vendredi 18 septembre, 11h00 Espace culturel la pléiade Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Des histoires pour les petits. 30min de lecture à profiter en famille.

De 0 à 5 ans

Espace culturel la pléiade Place de la Butte, 03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 http://www.commmentry.fr

Des histoires pour les petits. 30min de lecture à profiter en famille.

© Illustration : Jean Leblanc