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Petites oreilles : lectures sur le patrimoine, Espace culturel la pléiade, Commentry

vendredi 18 septembre 2026 · Espace culturel la pléiade · Commentry

Petites oreilles : lectures sur le patrimoine, Espace culturel la pléiade, Commentry

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Espace culturel la pléiade
Adresse
Place de la Butte, 03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
03600 Commentry
Département
Allier

Petites oreilles : lectures sur le patrimoine Vendredi 18 septembre, 11h00 Espace culturel la pléiade Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Des histoires pour les petits. 30min de lecture à profiter en famille.
De 0 à 5 ans

Espace culturel la pléiade Place de la Butte, 03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 http://www.commmentry.fr
Des histoires pour les petits. 30min de lecture à profiter en famille.

© Illustration : Jean Leblanc

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